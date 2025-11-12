Canik'te Eski Okul 'Tekkiraz Mahallesi Yeni Muhtarlık ve Mahalle Konağı'na Dönüştürüldü

Samsun’un Canik ilçesinde atıl durumdaki eski bir okul binası belediye tarafından restore edilerek Tekkiraz Mahallesi Yeni Muhtarlık ve Mahalle Konağı olarak hizmete açıldı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projeyle hem muhtarlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdıklarını hem de çocuklar ve gençler için sosyal alanlar oluşturduklarını söyledi.

Başkan Sandıkçı, "Tekkiraz Mahallemizde atıl durumda bulunan eski okul binasını restore ederek mahalle muhtarlığı ve mahalle konağı olarak hizmete sunduk. Hemşehrilerimiz muhtarlık hizmetlerine kolay ulaşırken, çocuklarımız sosyal aktivitelerle bir araya geliyor. Alanı, yaşamı kolaylaştıran ve değer katan bir merkez haline getirdik" dedi.

Mahalle konağının çevre düzenlemesi ve çocuk oyun parkı çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanacağını ifade eden Sandıkçı, sosyal yaşam alanlarını ilçeye kazandırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Güvenli ve konforlu yollar devam ediyor

Tekkiraz Mahallesi’nde yapımı süren yol ve çevre düzenleme çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Sandıkçı, "Canik’te güvenli ve konforlu ulaşım seferberliğimiz sürüyor. Merkez ve kırsal mahallelerimizde programlı ve eş zamanlı yürüttüğümüz yol çalışmalarımızla yeni yollar açarak ulaşım ağını güçlendiriyoruz" diye konuştu.

Programda AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran da yer aldı.

