Çankırı'da eski eşi tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi İlknur Kertlez hayatını kaybetti

Çankırı'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda, eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Olayın ayrıntıları

Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Kertlez (40), işe gitmek üzere evden çıktığı sırada, Buğdaypazarı Mahallesi Burçak Sokak ile Adaçayı Sokak'ın kesişiminde eski eşi S.Y. (43) tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kertlez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin durumu

Olay yerinden yaya olarak kaçan S.Y., Yapraklı ilçesi kara yolu kenarında bıçakla intihar girişiminde bulundu. S.Y., Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çankırı'da eski eşi tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti.