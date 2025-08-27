Çankırı'da Mustafa Demir: AK Parti "Hizmet", CHP "Hezimet" Belediyeciliği

Basın Toplantısında Mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Çankırı'da partisinin yerel yönetim anlayışını savundu ve muhalefet belediyelerini sert sözlerle eleştirdi.

Demir, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, yerel yönetimlerin halka en güzel hizmeti sunması gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek gösterdi. Konuşmasında,

"Bizler mazlumların yanında olduğumuz kadar güçlüyüz. Bizler Hakk'ın, haklının yanında bulunduğumuz kadar güçlüyüz. Bunu hiçbir şekilde unutmayalım. Bugün ülkemiz uluslararası ilişkilerde bölgesel bir güç ise bugün küresel bir aktör yolunda emin adımlarla ilerliyorsa biz de 1071'den 1074'e ve oradan 2025'e gelen bu süreçte tarihin bize yüklediği mazlumların hamisi olma misyonumuzu başarıyla yerine getiriyoruz."

Hizmet ve "Gönül" Belediyeciliği

Demir, AK Parti'li belediyelerin hizmet odaklı, vizyoner ve eser belediyeciliği ile gönül belediyeciliğini bir araya getirerek şehirlerde çağ atladığını söyledi. Belediyecilik anlayışlarının masa başı değil saha belediyeciliği olduğunu vurgulayarak, halkın duygu ve ihtiyaçlarını önceliklendirdiklerini ifade etti.

Muhalefete Sert Eleştiriler

Muhalefet belediyelerini hedef alan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz hizmet belediyeciliği yaparken onlar hezimet belediyeciliği yaptılar. Üzerinden bir dönem bile geçmeden milletin umutlarını boşa çıkardılar. Biz eser belediyeciliği yaparken onlar hasar belediyeciliği yaptılar."

Demir, İzmir'deki kentsel dönüşüm ve belediye uygulamalarını örnek göstererek, belediyenin kurduğu kooperatiflerde yaşanan yolsuzluk iddialarına dikkat çekti; bazı konutların birden fazla kişiye satıldığını ve kooperatif üyelerinin ödemelerine rağmen ev sahibi olamadıklarını söyledi. İzmir Körfezi'ndeki kokudan ve kent merkezindeki olumsuz görüntülerden bahsederek, CHP'li belediyelerin hâlâ "çöp, çukur, çamur" dönemi zihniyetinden kurtulamadığını iddia etti.

Demir, belediyecilikte akıllı şehir uygulamaları, kent bilgi sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, dijitalleşme, çevre ve afet yönetimi gibi alanlarda AK Parti belediyelerinin çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

İETT ve Bakım-Onarım Eleştirisi

İstanbul örneği üzerinden muhalefetin iddialarını sürdüren Demir, İETT otobüslerinde yaşanan arızalar ve bakım sorunlarına değindi. Bakım ve onarım işlerinin daha önce bölgesel ve çoklu müteahhitlerle yürütüldüğünü, iktidar değişince bu işlerin tek bir firmaya verildiğini ve bunun da kalite ve maliyet sorunlarına yol açtığını öne sürdü: "Milletin bu parasını çarçur ettiler."

Gönül Kazanmak Temel Hedef

Demir, şehirlerde kalıcı iz ve eser bırakmanın ancak milletin gönlünde yer edilerek mümkün olacağını vurguladı ve temel hedeflerinin halkın güvenini, gönlünü kazanmak olduğunu kaydetti. Belediyeciliğin öncelikle insanlarla gönül köprüsü kurmak olduğunu ifade etti.

Toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İl Başkanı Koray Erdoğan ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.