Çankırı'da Yeni Bitki Türü Keşfedildi: Dorycnium vuralii

Çankırı'da Yeni Bir Bitki Türü Keşfedildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Bilal Şahin tarafından keşfedilen yeni bitki türü ile ilgili olarak bölge halkı bilgilendirildi.

Keşif Süreci ve Bilgilendirme Toplantısı

Şahin, yaklaşık 3 yıl önce Ankara-Çankırı sınırında bitki örtüsü üzerine yaptığı çalışmalarda daha önce hiç görmediği bir türe rastladı. Bu süreçte bitkiden örnekler toplayan Şahin, Gazi, Aksaray ve Ahi Evran üniversitelerindeki arkadaşlarıyla iş birliği yaptı ve kapsamlı çalışmalar yürüttü. Bitkinin yeni bir tür olduğunun belirlenmesi ile ilgili hazırlanan makale, uluslararası Turkish Journal Of Botany dergisinde yayımlandı.

Keşif sonrası bitkiye hocası ve Türkiye'nin önemli bitki bilimcisi Prof. Dr. Mecit Vural adına Dorycnium vuralii adı verildi. Koruma amacıyla Şahin tarafından Elmapınar Mahallesi halkına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Verilen Bilgiler

Mahalle konağında düzenlenen toplantıda, Şahin bitkinin önemi ve özellikleri hakkında detaylı bilgi verdi. Ardından mahalle sakinleriyle birlikte bitkinin doğal yaşam alanına bir ziyaret gerçekleştirildi. Şahin, etkinlikle bölge halkına bilgi verdiklerini ve bitkisini yerinde tanıttıklarını vurguladı.

Bitkinin korunması ve nesiller boyu aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirten Şahin, "Bundan sonra vatandaşlar tarafından tespit edilip korunmaya devam edilecek. Böylece gelecek nesillere aktarmış olacağız," dedi.

Doğal Çeşitlilik ve Koruma Çabaları

Şahin, Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Ankara-Çankırı çevresi, araştırmalarımıza devam ettiğimiz zengin yerlerden biri. Tanımadığımız bitkileri halkımıza tanıtarak, koruma çabalarını artırıyoruz," ifadelerini kullandı.

Elmapınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Koçak da bitkinin kekiği andırdığını dile getirerek, "Temmuz-ağustos aylarında tohumlanıyor, mercimek tanesi gibi tohumu var. Şu an sayısı az, umarım çoğalır," dedi. Koçak ayrıca, hayvanların bitkinin bulunduğu bölgeye yaklaşmasını önleyeceklerini ve dışarıdan gelenleri de uyaracaklarını belirtti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Bilal Şahin'in (solda) keşfettiği yeni bitki türü ile ilgili bölge halkına yönelik bilgilendirme yapıldı. Şahin'in, yaklaşık 3 yıl önce keşfettiği ve "Dorycnium vuralii" adını verdiği bitkiyle ilgili bitkinin keşfedildiği Elmapınar Mahallesinde, bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Bilal Şahin'in (solda) keşfettiği yeni bitki türü ile ilgili bölge halkına yönelik bilgilendirme yapıldı. Şahin'in, yaklaşık 3 yıl önce keşfettiği ve "Dorycnium vuralii" adını verdiği bitkiyle ilgili bitkinin keşfedildiği Elmapınar Mahallesinde, bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.