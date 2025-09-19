Çankırı Tarım ve Teknoloji Fuarı Çarşamba Pazarı'nda başladı

Çankırı Tarım ve Teknoloji Fuarı, Çarşamba Pazarı'nda kapılarını açtı. Yaklaşık 40 firma katılıyor; fuar 21 Eylül'e kadar ziyaretçilere açık.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 17:08
Yaklaşık 40 firma ile tarım ve teknoloji buluşması

Çankırı Tarım ve Teknoloji Fuarı, düzenlenen törenle Çarşamba Pazarı alanında kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda tarım sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 40 firma yer alıyor.

Fuar sorumlusu Turan Harmancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada fuarın 21 Eylül'e kadar süreceğini ve bunun Çankırı'da ilk fuar olduğunu belirtti.

Turan Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: "Fuarda Çankırı firmalarımız yer alıyor, ayrıca yöresel ürünlerin de tanıtımı yapılıyor. Traktör firmaları, zirai alet satıcıları da burada. Çankırı'nın yanı sıra çevre illerde de ziyaretçileri ağırlıyoruz. Çankırı'mız açısından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ziyaretçiler fuar alanını gezdi ve stantları inceledi.

Açılış törenine Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Tarım ve Orman İl Müdürü Latif Candan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Emre Akbıyık, İl Müftüsü Mehmet Şahin, Defterdar Hasan Aydınoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

