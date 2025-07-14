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Çankırı Yer Altı Tuz Şehri: Serin Havasıyla Ziyaretçilerini Bekliyor

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri, serin ortamıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor, 18 bin metrekarelik bu eşsiz mekan yıl boyunca serin bir kaçış noktası sunuyor.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 14:14
Çankırı Yer Altı Tuz Şehri: Serin Havasıyla Ziyaretçilerini Bekliyor

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri, serin havasıyla yaz aylarında ziyaretçilerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Çankırı merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan bu doğal güzellik, 18 bin metrekarelik kapalı alanıyla dikkat çekiyor.

İçerisinde 200 yıllık olduğu değerlendirilen ve bozulmadan korunan eşek, tahnit edilmiş çeşitli hayvanlar ile çok sayıda heykel ve sanat eseri barındıran tuz mağarası, yıl boyunca 13 ila 15 derece sıcaklığıyla yaz sıcaklarında serinlemek isteyen kalabalıkların tercih ettiği nokta haline geldi.

Eskişehir'den gelen Selma Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tuz mağarasını ikinci kez ziyaret ettiğini belirterek, "İlk geldiğimde burası çok gelişmiş değildi. Şimdi kafeler, heykeller ve müze alanları var. Işıklandırması da çok güzel olmuş," dedi.

Dışarıda hava sıcaklığının 40 derece civarında seyrettiğini ifade eden Erdoğan, mağaranın içindeki serinliğin insanları rahatlatabilecek bir atmosfer sunduğunu vurguladı. "İnsanların hem serinleyebileceği hem de tuzla birlikte üzerindeki negatif enerjiyi atıp ciğerlerine, ruhuna, bedenine sağlıklı gelecek bir yer. Herkese bu deneyimi yaşamasını tavsiye ediyorum," diyerek, yazın bile içerinin çok serin olduğunu ekledi.

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri, serin havası dolayısıyla ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri, serin havası dolayısıyla ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri, serin havası dolayısıyla ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri, serin havası dolayısıyla ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

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