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Çarpanak Adası'na Bahar Ziyareti: Doğaseverlerin Buluşma Noktası

Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası, doğaseverler için baharın taptaze güzelliklerini sunuyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:11
Çarpanak Adası'na Bahar Ziyareti: Doğaseverlerin Buluşma Noktası

Van'da doğaseverler, baharın tüm güzellikleriyle süslenmiş olan Van Gölü'ndeki Çarpanak Adasına özel bir ziyaret gerçekleştirerek adanın doğal güzelliklerini keşfettiler.

Kışın karların altında kalan Çarpanak Adası, havaların ısınmasıyla yemyeşil doğası ve çiçek açan badem ağaçları ile misafirlerini ağırlamaya başladı.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi doğaseverler, Çitören Mahallesi'nden yaptıkları bir saatlik tekne yolculuğunun ardından adaya ulaşarak burada çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiler.

Adanın tarihi ve doğal güzellikleri arasında dolaşan ziyaretçiler, bolca fotoğraf çekti ve muhteşem manzaraların tadını çıkardı.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, baharın gelmesiyle birlikte aktivitelere başladıklarını ifade etti. Demez, "100 kişinin katılımıyla Çarpanak Adası'na geldik. Badem ağaçlarının çiçek açtığı ve Van Gölü'nün mavi tonlarının bir arada olduğu bu güzel manzarayı görmek için buradayız. Manzara gerçekten heyecan verici. Ayrıca, martı yuvalarına zarar vermemek için tek sıra halinde yürüdük ve katılımcıları bu konuda bilgilendirdik. Gerçekten keyifli bir etkinlik oldu," dedi.

Çarpanak Adası, doğa tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

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