Çavdarhisar'da Hayvan İşletmelerinde Dezenfeksiyon: Salgınlara Karşı Önlem

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hacımahmut Köyü'nde hayvan işletmelerinde kapsamlı dezenfeksiyon ve bilgilendirme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:59
Çavdarhisar'da hayvan işletmelerinde kapsamlı dezenfeksiyon

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvan işletmelerinde salgın hastalıklara karşı geniş çaplı dezenfeksiyon çalışması yürüttü. Uygulama, ilçeye bağlı Hacımahmut Köyü'ndeki hayvancılık işletmelerinde gerçekleştirildi.

Uygulama ve hedef

Personeller tarafından yapılan müdahalelerde, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının önlenmesi amaçlandı. Çalışmalar kapsamında işletme binaları, yem ve su alanları ile hayvan hareket yollarında detaylı dezenfeksiyon uygulamaları yapıldı.

Çiftçilere bilgilendirme

Dezenfeksiyon çalışmalarına paralel olarak işletme sahiplerine hayvan sağlığının korunması, salgın hastalıklara karşı alınması gereken önlemler ve uygulanması gereken koruyucu tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, bilinçlendirme faaliyetlerinin salgın riskini azaltmada önemli olduğunu vurguladı.

Gelecek planı

Yetkililer, benzer dezenfeksiyon ve bilgilendirme çalışmalarının ilçe genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.

