Çekmeköy'de Miniklerden Lösemili Çocuklara Destek: "Bir Umut da Sen Ol"

Çekmeköy Belediyesi gündüz bakımevlerindeki minikler, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda balon ve resim etkinliğiyle lösemili çocuklara destek verdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:37
Çekmeköy'de Minik Yüreklerden Büyük Dayanışma

Gündüz bakımevlerinden "Bir Umut da Sen Ol" mesajı

Çekmeköy Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören minik çocuklar, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Lösemi tedavisi gören yaşıtlarına destek olmak isteyen öğrenciler, "Bir Umut da Sen Ol" mesajıyla gökyüzüne balonlar bıraktı ve umut dolu resimler çizdi. Miniklerin kendi elleriyle hazırladığı rengârenk resimlerde dayanışma, sevgi ve iyileşme temaları öne çıktı.

Çocuklar, çizdikleri resimlerin önünde hep bir ağızdan "Bir umutta sen ol!" diyerek lösemili arkadaşlarına moral verdi. Bu duygu dolu etkinlikte gökyüzüne bırakılan her balon, Çekmeköy’deki minik kalplerin lösemili çocuklara gönderdiği bir umut simgesi oldu.

Etkinlik sırasında çocuklar, "Lösemili destek olmak için buradayız, onları çok seviyoruz, her zaman yanlarındayız, onlara destek olmak için buradayız ve hepsini çok seviyoruz" diye mesajlar vererek duygusal anlar oluşturdu.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çocuklarımızın yüreklerinden yükselen bu sevgi ve dayanışma mesajı hepimize umut veriyor. Lösemili evlatlarımızın tedavi süreçlerinde moral ve motivasyonun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Minik öğrencilerimizin bu anlamlı davranışı, paylaşmanın ve iyiliğin ne kadar küçük yaşlarda başlayabileceğini en güzel şekilde gösterdi. Çekmeköy’de iyilik, minik kalplerden büyüyerek yayılıyor" dedi.

Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği bu anlamlı etkinlik, dayanışma ve iyiliğin yaş sınırı olmadığını bir kez daha gösterdi.

