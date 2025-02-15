Çekmeköy'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Çekmeköy'de Feci Trafik Kazası

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olay, Ömerli Mahallesi'nde, Pendik-Şile kara yolunda meydana geldi. Şile istikametinde ilerleyen Ersin Y. yönetimindeki beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı şeride geçti ve 34 LFM 81 plakalı ciple çarpıştı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle beton mikseri şarampole devrildi. Olay yerine yapılan ihbar sonucunda itfaiye, jandarma, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi. Kazada cipteki Birol İ. ve Muharrem İ. yaşamını yitirirken, İpek İ. ile beton mikseri sürücüsü Ersin Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ölümlerin Ardından Trafik Yoğunluğu

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yeri incelemelerinin ardından morga götürüldü. Kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Çekmeköy'de beton mikserinin karşı şeride geçerek ciple çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çekmeköy'de beton mikserinin karşı şeride geçerek ciple çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.