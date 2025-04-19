Cemal Reşit Rey'in 'Çelebi Operası' 50 Yıl Sonra Dünya Prömiyerini Yaptı

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Çelebi Operası'nın dünya prömiyerini sanatseverlerle buluşturdu. Operanın librettosu, Cumhuriyet döneminin ilk kuşak sanatçılarından Ekrem Reşit Rey tarafından yazılırken, bestesi kardeşi Cemal Reşit Rey tarafından yapıldı.

Prömiyer Öncesi Önemli Açıklamalar

Prömiyer öncesinde, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Tan Sağtürk, yaptığı konuşmada eseri sahneye koymaktan duydukları gururu dile getirerek, Çelebi Operası'nın Türk operasının gelişimi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı. Sağtürk, operanın, Osmanlı döneminin kültürlü insan tipini ifade eden 'Çelebi' karakteri etrafında geliştiğini belirtti.

Çelebi Operası'nın İçeriği ve Teması

Çelebi Operası, Doğu-Batı sentezini içeren bir kültürel yolculuğu anlatırken, Cemal Reşit Rey'in müzikal anlatımıyla da bu çerçevenin güçlendirildiğini ifade etti. Sağtürk, eserin sahnelenmesinde emeği geçen tüm sanat ve teknik ekibi kutladı.

Sanatseverlere Tarihi Bir Yolculuk Sunuyor

Çelebi Operası, Türk müziği motifleri ile Batı müziği tekniklerini bir araya getirerek, izleyicileri geçmişte bir yolculuğa çıkardı. Eserin kostüm ve dekorları, Lale devri dönemine ait unsurları temsil ediyor.

Gelecek Temsiller

Çelebi Operası, bu sezon toplamda dört kez daha sahnelenecek. 21-26 Nisan ve 3-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek gösterimlerde izleyiciler, farklı sanatçı kadrolarıyla karşılaşacak. Eserin yönetmenliğini Gürçil Çeliktaş üstlenirken, orkestrayı Rustam Rahmedov, koroyu ise Ivan Pekhov yönetmektedir.

Sonuç

Çelebi Operası, Cemal Reşit Rey ve Ekrem Reşit Rey'in, Türk müziğine olan katkılarını güçlü bir şekilde vurgulayan başarılı bir yapım olarak öne çıkıyor. Eserin müzikalitesi ve tarihi derinliği, sanatseverlerin ilgisini çekmeyi başardı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), librettosunu Cumhuriyet'in ilk kuşak sanatçılarından Ekrem Reşit Rey'in, bestesini kardeşi Cemal Reşit Rey'in yazdığı Çelebi Operası'nı dünya prömiyerinde sanatseverlerle buluşturdu.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), librettosunu Cumhuriyet'in ilk kuşak sanatçılarından Ekrem Reşit Rey'in, bestesini kardeşi Cemal Reşit Rey'in yazdığı Çelebi Operası'nı dünya prömiyerinde sanatseverlerle buluşturdu.