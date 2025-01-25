Cenin'de İsrail'in Hava Saldırısında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Cenin'deki Hava Saldırısı Sonrası 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti güneyindeki Kabatiye kasabasında düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu durum, bölgedeki çatışmaların ne denli kritik bir noktaya ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Açıklaması

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kabatiye'de meydana gelen hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Görgü tanıkları, saldırının ardından İsrail ordusunun bölgeye baskın düzenlediğini bildirdi.

Cenin'de Devam Eden Saldırılar

İsrail ordusunun Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik düzenlediği saldırılar, son 4 gündür devam etmekte. Filistin makamlarının verilerine göre, bu süre zarfında toplam 14 Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 50 kişi de yaralandı.

Olası Yeni Saldırılar Hakkında Uyarılar

Cenin Vali Yardımcısı Mansur es-Saidi, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yönelik büyük bir saldırı planlayabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu durumu göz önünde bulundurarak, Gazze'nin kuzeyindeki soykırımın tekrar yaşanma riskini vurguladı.

UNRWA’dan Göç Verileri

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Batı Şeria'dan sorumlu direktörü Roland Friedrich, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'ndan Aralık 2024'ten bu yana 2 bin ailenin göç ettiğini duyurdu.

Gazze Ateşkesi ve İlerleyen Saldırılar

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırıyı başlattı. Bu saldırılar, Cenin'de su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar vererek kesintilere yol açtı ve bölgede birçok ev de yıkıldı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye kasabasında dün gece bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistinliler, saldırı sonucu kullanılamaz hale gelen aracı inceledi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye kasabasında dün gece bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistinliler, saldırı sonucu kullanılamaz hale gelen aracı inceledi.