Ceres'teki Su Okyanusu, Yaşanabilirlik İhtimalini Artırıyor

Ceres'te Yaşanabilirlik İhtimali

Güneş Sistemi'nin Mars ve Jüpiter arasında yer alan Ceres cüce gezegeni, bilim insanları tarafından yapılacak olası yaşam araştırmaları için umut vadediyor. Araştırmalar, Ceres'teki bir okyanusta yaşam için gerekli bazı organik maddelerin varlığını ortaya koydu.

Ceres'te Bulunan Organik Maddeler

Invers.com'un bildirdiğine göre, Ceres'te yapılan incelemeler sonucunda, tuz ve hidrokarbonlar içeren buzlu bir yüzeyin altında tuzlu su okyanuslarının bulunduğu tespit edildi. Ceres'in yüzeyinde, büyük bir gök taşı krateri olan Ernutet çevresinde yüzlerce kilometrekarelik alanda organik kimyasallar tespit edildi.

Ernutet Krateri ve Organik Bileşikler

Araştırmalar, Ernutet Krateri'ndeki organik bileşenlerin uzay radyasyonunun etkisiyle kısa sürede yüzeye çıkmış olabileceğini gösterdi. İtalya Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden gezegen bilimci Prof. Dr. Maria Cristina De Sanctis başkanlığındaki ekip, NASA'nın 2012'deki "Dawn Görevi" verilerini kullanarak laboratuvar deneyleri gerçekleştirdi.

Sonuçlar ve Gelecek Araştırmalar

Deneylerde, Ceres'in yüzeyindeki organik bileşiklerin muhtemelen son 10 milyon yıl içinde oluştuğu sonucuna varıldı. Ekip, "Ernutet Krateri'nde bulunan organik bileşikler, Ceres'in derin okyanusunun evrimi süresince ortaya çıkmış olabilir" dedi. Böylece Ceres ve özellikle Ernutet Krateri, olası yaşam barındıran alanlar arasında yer alıyor. Araştırma, Science Advances dergisinde yayımlandı.