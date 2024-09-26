DOLAR
34,15 -0,02%
EURO
38,23 -0,48%
ALTIN
2.932,18 -0,52%
BITCOIN
2.228.975,72 -2,89%

Ceres'teki Su Okyanusu, Yaşanabilirlik İhtimalini Artırıyor

Bilim insanları, cüce gezegen Ceres'te yaşamın varlığı için umut verici bulgular elde etti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 18:11
Ceres'teki Su Okyanusu, Yaşanabilirlik İhtimalini Artırıyor

Ceres'te Yaşanabilirlik İhtimali

Güneş Sistemi'nin Mars ve Jüpiter arasında yer alan Ceres cüce gezegeni, bilim insanları tarafından yapılacak olası yaşam araştırmaları için umut vadediyor. Araştırmalar, Ceres'teki bir okyanusta yaşam için gerekli bazı organik maddelerin varlığını ortaya koydu.

Ceres'te Bulunan Organik Maddeler

Invers.com'un bildirdiğine göre, Ceres'te yapılan incelemeler sonucunda, tuz ve hidrokarbonlar içeren buzlu bir yüzeyin altında tuzlu su okyanuslarının bulunduğu tespit edildi. Ceres'in yüzeyinde, büyük bir gök taşı krateri olan Ernutet çevresinde yüzlerce kilometrekarelik alanda organik kimyasallar tespit edildi.

Ernutet Krateri ve Organik Bileşikler

Araştırmalar, Ernutet Krateri'ndeki organik bileşenlerin uzay radyasyonunun etkisiyle kısa sürede yüzeye çıkmış olabileceğini gösterdi. İtalya Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden gezegen bilimci Prof. Dr. Maria Cristina De Sanctis başkanlığındaki ekip, NASA'nın 2012'deki "Dawn Görevi" verilerini kullanarak laboratuvar deneyleri gerçekleştirdi.

Sonuçlar ve Gelecek Araştırmalar

Deneylerde, Ceres'in yüzeyindeki organik bileşiklerin muhtemelen son 10 milyon yıl içinde oluştuğu sonucuna varıldı. Ekip, "Ernutet Krateri'nde bulunan organik bileşikler, Ceres'in derin okyanusunun evrimi süresince ortaya çıkmış olabilir" dedi. Böylece Ceres ve özellikle Ernutet Krateri, olası yaşam barındıran alanlar arasında yer alıyor. Araştırma, Science Advances dergisinde yayımlandı.

İLGİLİ HABERLER

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Lübnan'a Yönelik İHA Saldırısı: Bir Yaralı
2
Ermenistan Anayasa Mahkemesi Sınır Belirleme Yönetmeliğini Onayladı
3
Kırklareli'nde Otopark Yangını: 1 Ölü, 12 Yaralı
4
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
5
Münbiç'te Öğrenci Protestosu: PKK/YPG Müfredatına Karşı Eylem
6
Tunus ve Türkiye Seyahat Acenteleri Turizm İşbirliğini Güçlendiriyor
7
ABD Savunma Bakanı Austin'den Lübnan ve İsrail Açıklaması: Durum Endişe Verici

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri