Çeşme'de Orman Yangını: Konutlar Tahliye Edildi

Çeşme'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına yönelik müdahale çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Yangın, Ildır Mahallesi'nde yer alan tarım alanında başlamış ve ardından ormanlık alana sıçramıştır.

Konutlar Tahliye Ediliyor

Yangının büyümesi ve alevlerin evlere yaklaşması sebebiyle jandarma ekipleri, Ildır Mahallesi'ndeki bazı konutları tahliye etme kararı aldı. Yangına karşı alınan önlemler, mahalle sakinlerinin güvenliği için hayati önem taşıyor.

Gün Boyu Süren Mücadele

Yangın söndürme çalışmaları gün boyunca devam etti. Havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale ile yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürmektedir. Yangın dolayısıyla toplamda üç mahalle boşaltılmıştır.

Olayın devam eden gelişmelerini yakından takip ediyoruz ve yetkililerden gelecek yeni bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.