Serinlemek İçin Girdiği Çayda Boğuldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üzücü bir boğulma olayı meydana geldi. 21 yaşındaki Yunus Emre Özsürünç, piknik yapmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte tarihi Cendere Köprüsü yakınlarına gitti. Serinlemek için Kahta Çayı'na giren genç, bir süre sonra gözden kayboldu.

Olayın üzerine, arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik bir çalışma sonucunda Özsürünç'ü sudan çıkardı.

Maalesef, sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Özsürünç'ün cesedi, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu üzücü olay, bölgedeki halkı derinden etkiledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek amacıyla çaya giren 21 yaşındaki genç boğuldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek amacıyla çaya giren 21 yaşındaki genç boğuldu.