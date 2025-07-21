DOLAR
40,37 0,12%
EURO
47,22 -0,22%
ALTIN
4.411,35 -1,42%
BITCOIN
4.728.967,08 0,91%

Serinlemek İçin Girdiği Çayda Boğuldu

Adıyaman'da serinlemek için Kahta Çayı'na giren 21 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 22:20
Serinlemek İçin Girdiği Çayda Boğuldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üzücü bir boğulma olayı meydana geldi. 21 yaşındaki Yunus Emre Özsürünç, piknik yapmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte tarihi Cendere Köprüsü yakınlarına gitti. Serinlemek için Kahta Çayı'na giren genç, bir süre sonra gözden kayboldu.

Olayın üzerine, arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik bir çalışma sonucunda Özsürünç'ü sudan çıkardı.

Maalesef, sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Özsürünç'ün cesedi, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu üzücü olay, bölgedeki halkı derinden etkiledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek amacıyla çaya giren 21 yaşındaki genç boğuldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek amacıyla çaya giren 21 yaşındaki genç boğuldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek amacıyla çaya giren 21 yaşındaki genç boğuldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek amacıyla çaya giren 21 yaşındaki genç boğuldu.

İLGİLİ HABERLER

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Yangın: 20 Dekar Ağaçlık Alan Zarar Gördü
2
Erciyes'in Zirvesi'nde Kıbrıs Şehitleri İçin Anma Tırmanışı
3
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
4
OMÜ ve Namangan Devlet Pedagoji Enstitüsü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
5
Bakan Göktaş, 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' Filmini İzledi
6
Aydın'da Makilik Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Tuz Gölü'nde Yaralı Eşek Tedavi Altına Alındı

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!