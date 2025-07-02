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Çeşme'deki Yangına Hızlı Müdahale Başladı

Çeşme'de ziraat alanından ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor, ekip sayısı açıklandı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 17:27
Çeşme'deki Yangına Hızlı Müdahale Başladı

Çeşme'de Ziraat Alanında Başlayan Yangına Müdahale Ediliyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde başlayan yangın, ziraat alanından ormanlık alana sıçrayarak kısa sürede büyüdü. Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat arazisinde meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık bölgelere yayıldı.

Mücadele İçin Güçlü Bir Ekip Görevde

Yangın ihbarının ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından acil bir müdahale gerçekleştirildi. Yangına müdahale için bölgeye 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 3 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına karşı yürütülen havadan ve karadan müdahale devam ederken, vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için seferber oldular.

Olayla ilgili gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan...

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan...

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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