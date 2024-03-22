Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede kararlıyız - OVP hedeflerinin önündeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında ekonomideki gelişmeler ve enflasyonla mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, OVP'nin başarıyla uygulandığını belirterek, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Yeni Yapılanmada OVP Yeniden Gözden Geçirilecek

Yılmaz, OVP'nin başarıyla icra edildiğini ve şu anda başarıyla yürütülen projenin temellerinin geçtiğimiz yıl atıldığını belirtti. Yeni yapılanmada OVP'nin yeniden gözden geçirileceğini ve hedeflerin daha da ileriye taşınacağını açıkladı.

Enflasyonla Mücadelede Temel Öncelik

Enflasyonla mücadelenin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Yılmaz, enflasyonun zaman içinde tek haneli rakamlara düşeceğini belirtti. Özellikle yaz döneminde enflasyonda belirgin bir düşüş beklendiğini ifade etti.

Küresel Ortamdaki Değişiklikler ve Ekonomik İyileşme

Yılmaz, küresel ortamın değişeceğini ve gelişmiş ülkelerin para politikasında farklılıkların olacağını öngördü. Bu durumun Türkiye'ye fırsatlar sunacağını ifade etti. Ekonomik iyileşmenin yaz döneminde daha belirgin olacağını belirtti.

Sosyal Güvenlik Sistemi ve Emekliler

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin önemine değinen Yılmaz, kayıt dışılıkla mücadele edilerek sistemin güçlendirileceğini ifade etti. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gri listeyle ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nın ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirten Yılmaz, yapısal reformların önemine değindi. Yapısal reformların Türkiye'nin büyüme ve refahını artıracağını ifade etti.

Rusya'ya Geçmiş Olsun Mesajı

Son olarak, Rusya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, terörün tüm dünyanın belası olduğunu ve teröre karşı işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.