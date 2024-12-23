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Çevre Tırı Niğde'de Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Çevre Tırı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde gençlerin çevre farkındalığını artırmak için etkinlik düzenliyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 17:07
Çevre Tırı Niğde'de Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Yeşil Kampüs Festivali Niğde’de Devam Ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı, gençlerin çevre farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde (NÖHÜ) kapsamlı aktiviteler sunuyor.

Çevre Tırı NÖHÜ'de Öğrencilerle Buluştu

"Çevre için yollardayız, gençlerin yanındayız" sloganıyla faaliyet gösteren Çevre Tırı, NÖHÜ Milli İrade Meydanı’nda gençlerle buluşarak özellikle sıfır atık, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında bilgi paylaşımı yapıyor.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, etkinlikte yaptığı konuşmada üniversitenin 11 sürdürülebilir eğitim dostu kampüsten biri olduğunu belirtti. Uslu, üniversitenin sıfır atık ve çevre dostu kampüs uygulamalarındaki öncülüğünü vurgulayarak, "Türkiye'mizin en önemli yeşil kampüslerinden birine sahibiz" dedi.

Uslu, 2019'dan beri sıfır atık konusunda yürütülen projeleri aktararak, "Sıfır atık belgesi alan ilk üniversitelerden biriyiz" ifadesini kullandı. Atıkların iç mekanlarda 6, dış mekanlarda ise 2 farklı yöntemle ayrıldığını belirten Uslu, "Bu atıklarımızı geri dönüşüme kazandırıyoruz ve elde edilen geliri öğrencilerimiz için harcıyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, gelecek dönemde geri dönüşüm otomatlarının üniversiteye yerleştirilmesi planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) devam ediyor.

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