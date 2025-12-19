DOLAR
İznik Belediyesi'nden 365 Gün Sıcak Yemek Desteği

İznik Belediyesi, İzzet Peşte Aşevinde hazırlanan günlük sıcak yemekleri yılın 365 günü ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:31
İznik Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını yılın tamamına yayıyor ve 365 gün boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek desteği sağlıyor. İlçe genelinde yürütülen programla her gün yüzlerce aileye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Aşevinde hijyen ve taze hazırlık

İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi bünyesindeki aşevinde, deneyimli personel gözetiminde ve hijyen kurallarına uygun olarak günlük taze yemekler hazırlanıyor. Menüler; yaşlı, engelli, yalnız yaşayan ve ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere gönderiliyor.

Başvuru, tespit ve dağıtım süreci

Vatandaş başvuruları, ilgili birimlerce yapılan saha incelemeleriyle belirleniyor. Belediye ekipleri tarafından titizlikle paketlenen yemekler, özel taşıma aracıyla evlere kadar götürülerek teslim ediliyor; böylece yemekler hem sıcaklığını hem kalitesini koruyor.

Başkan Usta'nın değerlendirmesi

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: "Belediyecilik bizim için yalnızca yol, park veya bina yapmanın yanında zor zamanlarda vatandaşının yanında olabilmektir. İznik’te hiçbir hemşerimizin açlık, yalnızlık ya da çaresizlik hissetmesini istemiyoruz. Aşevimizde her gün büyük bir özveriyle hazırlanan yemekleri, ekiplerimizle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu hizmeti yılın 365 günü kesintisiz sürdürerek sosyal dayanışmayı güçlendiriyoruz."

Başkan Usta ayrıca, sosyal destek çalışmalarının artarak devam edeceğini vurgulayarak, "İznik Belediyesi olarak insan odaklı hizmet anlayışımızla, sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmaya, hemşerilerimizin hayatına dokunan projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

