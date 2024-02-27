Cezaevindeki terör örgütü üyelerine para aktarımı yapan 15 kişi yakalandı

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul’da MLKP, TKP/ML ve MKP örgütlerinin cezaevlerindeki faaliyetlerini araştırdı.
Marmara Bölgesi’ndeki cezaevlerinde bulunan terör örgütü üyelerine, 1 Ocak 2016’dan itibaren para gönderen 16 kişi tespit edildi. Bu kişilerin, gönderdikleri kişilerle akraba olmadıkları ortaya çıktı.
Finansal yardım yaptıkları örgüt nedeniyle şüpheli duruma düşen kişilerin tutuklanması için karar çıktı.
İstanbul polisi, 15 kişiyi örgüte finansal destek verdikleri gerekçesiyle operasyonla tutukladı. 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.