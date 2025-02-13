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Cezayir, Fransa'ya Nükleer Suçları İtiraf Etmesi İçin Çağrıda Bulundu

Cezayir, 1960-1966 yıllarında işlenen nükleer suçların tanınmasını ve tazminat taleplerinin karşılık bulmasını istedi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:04
Cezayir, Fransa'ya Nükleer Suçları İtiraf Etmesi İçin Çağrıda Bulundu

Cezayir, Fransa'ya Nükleer Suçların İtirafını Talep Ediyor

Cezayir, Fransa'nın 1960-1966 yılları arasında ülkesinde gerçekleştirdiği nükleer denemeler için resmi bir itiraf talebinde bulundu. Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali, Fransa'nın nükleer suçlarının tanınması gerektiğini vurguladı.

Nükleer Denemelerin Yıldönümü Anması

Bugali, Fransa'nın Cezayir'de ilk nükleer denemesini yaptığı günün (13 Şubat 1960) yıldönümü vesilesiyle düzenlenen anma toplantısında konuştu. "Tek bir ses olarak, hep birlikte Fransa'nın nükleer suçların tüm sorumluluğunu resmi olarak tanımasını talep ediyoruz," dedi.

Ahlaki Yükümlülük ve Sonuçları

Cezayirli yetkili, sadece siyasi bir itirafın yeterli olmadığını, bu itirafın arkasında somut bir ahlaki yükümlülüğün de gelmesi gerektiğini belirtti. Fransa'nın bölgede 17 nükleer patlama gerçekleştirdiğini hatırlatan Bugali, bu saldırıların sonuçlarının günümüzde hala hissedildiğini kaydetti. O saldırıları, "nefret dolu sömürge tarihinin karanlık bir sayfası" olarak nitelendirdi.

Radyasyonun Etkileri Ve Cezayir’in Talepleri

Bombardımanın geride bıraktığı radyasyondan kaynaklanan kanser hastalıkları ve doğum kusurlarının yaşandığını ifade eden Bugali, radyasyonun mevcut etkilerini günlük hayatta hissettiklerini vurguladı. Fransa'nın mağdurlara tazminat ödemesi ve nükleer atıkları temizlemesi gerektiğini yineleyen Bugali, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinin ağır bedellerle kazanıldığını belirtti.

Cezayir'in Hakları ve Sorunlar

Fransa'nın nükleer bomba mağdurları ve ailelerine adaletli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini dile getiren Bugali, ayrıca radyasyon ve nükleer atıklarla kirlenmiş toprakların temizlenmesi ve test sahalarının arşivinin Cezayir'e teslim edilmesinin gerekliliğini vurguladı. Fransa'nın 1960-1966 yılları arasında Cezayir Çölü'nde en az 17 nükleer deneme yaptığı ifade ediliyor.

Fransa'nın Reddettiği Talepler

Cezayir, nükleer atıkların yerinin tespit edilmesi ve mağdurlara tazminat ödenmesi taleplerini yineledi ancak Fransa bu istekleri reddetmeye devam ediyor.

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