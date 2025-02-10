CHP'den Trump'ın Gazze Planına Tepki: Filistin’e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

CHP'den Trump'a Karşı Filistin’e Destek Yürüyüşü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşle ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı protesto edildi. 'Beşevler'den Anıtpark'a Trump'a Karşı Filistin'e Destek Yürüyüşü' adıyla yapılan etkinlikte, katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Ümit Erkol: "Gazze asla satılamaz!"

Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Gazze’nin Filistin toprağı olduğunu ve arsa gibi satılamayacağını belirtti. Trump'ın ‘Gazze'yi satın almaya kararlıyım’ şeklindeki açıklamalarını “işgal girişimi” olarak nitelendiren Erkol, “Gazze'de bir insanlık dramı yaşanmıştır, yaşanmaktadır. Yapılması gereken, insani dayanışma için harekete geçmek ve Gazze'nin yeniden imarına destek olmaktır” dedi.

Erkol, “Günlerce süren saldırılar sonucunda yerle bir olmuş Gazze için işgal planı hazırlamak, yeni insani dramlar için kapı aralayacaktır” diyerek, Filistin'in haklı davasında CHP olarak yanlarında olduklarının altını çizdi.

Etkinlikte Yer Alan İsimler

Yürüyüşe, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve CHP il ile ilçe örgütleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, yapılan basın açıklaması ve atılan sloganların ardından sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı tarafından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı protesto edildi. Ankara Beşevler'de biraraya gelen, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan partililer, "Beşevler'den Anıtpark'a Trump'a Karşı Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı tarafından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı protesto edildi. Ankara Beşevler'de biraraya gelen, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan partililer, "Beşevler'den Anıtpark'a Trump'a Karşı Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenledi.