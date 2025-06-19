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CHP'den Zeytinliklere Koruma Çağrısı: Emir'den Yasa Teklifine Tepki

CHP'li Emir, zeytinlikleri tehdit eden yasa teklifine karşı mücadele edeceklerini duyurdu, yasayı geri çekilmesi için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 17:10
CHP'den Zeytinliklere Koruma Çağrısı: Emir'den Yasa Teklifine Tepki

CHP Grup Başkanvekili Emir, Zeytinlikler İçin Uyarıda Bulundu

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na gelen yasa teklifinin zeytinliklerin yok olmasına yol açacağına dikkat çekti. Emir, düzenlediği basın toplantısında bu yasa teklifinin son derece tehlikeli olduğunu vurgulayarak, hükümete çağrıda bulundu.

"Zeytinlerin Katledilmesine İzin Vermeyeceğiz"

Emir, Muğla'dan gelen çiftçiler ve çevre savunucuları ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında, komisyona sunulan yasa ile "zeytinlerin katledileceğini" ifade etti. "Bu kanuna karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz" diyerek, yasanın geri çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Zeytinin, 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için son derece stratejik bir ürün olduğunun altını çizen Emir, "Zeytin, bizim besin kaynağımızdır, doğayı temizler ve sayısız yararları vardır. Bu ağaçlar, binlerce yıllık geçmişe sahip" dedi.

"Kömür Alanları Zeytinlikleri Tehdit Ediyor"

Emir, kömür çıkarılacak alanlar üzerinde 40.000 ağaç bulunduğunu belirterek, "Keseceksiniz, yok edeceksiniz, kimsenin aklıyla alay etmeyin" ifadelerini kullandı. Hükümeti uyararak, "Bu yasayı geri çekin, böyle bir lekenin üstünüze almasına izin vermeyin. Zeytinlerimize kıymayın" dedi.

CHP milletvekilleri olarak zeytinlikleri koruma mücadelesine devam edeceklerinin altını çizen Emir, "Buradayız ve olmaya da devam edeceğiz" diyerek, AK Parti grup başkanvekili ile iletişim halindey olduklarını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te Muğla'dan gelen çiftçiler ve çevre savunucuları ile...

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te Muğla'dan gelen çiftçiler ve çevre savunucuları ile basın toplantısı düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te Muğla'dan gelen çiftçiler ve çevre savunucuları ile...

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te Muğla'dan gelen çiftçiler ve çevre savunucuları ile basın toplantısı düzenledi.

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