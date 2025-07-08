CHP Genel Başkanı Özel'den Sözcü TV'ye Destek: 'Baskı Rejimi' Uyarısı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'ye verilen yayın durdurma cezasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Canlı yayına katılan Özel, "En derin, en güçlü dayanışma duygularımı ifade etmek isterim. Biz sonuna kadar halkın haber alma hakkının ve bunu savunan kıymetli gazetecilerin yanındayız, arkasındayız" dedi.

Özel, Sözcü TV’de yaptığı açıklamada, partisinin son seçimde birinci parti olarak çıkmasının yanı sıra, 7 bölgede il ve ilçe belediyelerine sahip olan tek parti olduğunu vurguladı. CHP'nin iktidara yürüdüğünü belirten Özel, "Bu gidişata siyasi mücadeleyle mukabele edemeyen iktidar, partimize karşı yargı operasyonuna girişti" ifadesini kullandı.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından İstanbulluların toplandığı Saraçhane'deki mitinglerin Sözcü TV tarafından canlı yayınlandığını hatırlatarak, "Bugünkü 10 günlük kapatma meselesi, Saraçhane'yi yayınladığınız için" diye belirtti.

RTÜK tarafından verilen yayın yasağına ilişkin ise Özel, "Namuslu, çalışkan ve tüm zorluklara rağmen doğru tarafta duran insanlar var burada. 10 gün boyunca karartılacak ekranlar. Bu süreyle Sözcü Televizyonu bunu hak etmedi" diyerek dayanışma mesajı verdi.

Özel, konuşmasına devam ederek, "Türk Ceza Kanunu'nda yazmayan ama fiilen uygulanan 'AK Parti'yi yenme suçu' ve 'AK Parti'yi iktidardan indirmeye teşebbüs suçuyla' cezaevlerinde yatıyor arkadaşlar. Bizim görevimiz onları iktidardan indirmek, daha iyi yöneteceğimize ikna etmek" dedi.

Yeni Anayasa Vurgusu

Yeni anayasa konusundaki tutumlarını net bir şekilde ifade eden Özel, anayasaların zaman geçtikçe güçlendiğini vurguladı. 12 Eylül Anayasası'nın da birçok kez değiştirildiğini belirten Özel, "Böylesine bir hukukun, ikili hukuk sisteminin olduğu, muhaliflere düşman hukukunun uygulandığı bir süreçte ne anayasası yani?" şeklinde konuştu.

Zeydan Karalar'ın Tutukluluğu Üzerine

CHP Genel Başkanı Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının oldukça haksız ve üzücü olduğunu ifade etti. Karalar'ın Adana'daki başarılı görevlerine değinen Özel, "Geçmişte oyunu artırmışken şimdi tutuklama kararı verilmesi kabul edilemez bir durumdur" diyerek durumu kınadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayına katılmak üzere Sözcü TV Ankara Bürosu'na geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayına katılmak üzere Sözcü TV Ankara Bürosu'na geldi.