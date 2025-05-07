CHP Genel Başkanı Özel'den TÜSİAD ve İSO'ya Önemli Ziyaretler

CHP Genel Başkanı Özel'in Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile İstanbul Sanayi Odası (İSO)’na önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, iş dünyasıyla diyaloğu güçlendirme amacını taşıyordu.

TÜSİAD Ziyareti

Özel, TÜSİAD'ı ziyaretinde Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras tarafından karşılandı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Özel, ziyareti sırasında Türkiye'nin demokrasi, adalet ve kalkınma taleplerini ele alarak, bu konularda ortak duygu ve düşünceleri paylaştıklarını ifade etti. Ayrıca, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü konularının Türkiye ekonomisine olumlu katkılar sağlayacağına dikkat çekti.

Güvenlik Konusundaki Değerlendirmeleri

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, pazar günü kendisine yönelik yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırganın tesadüfen orada bulunma ihtimalini düşük bulduğunu belirten Özel, hükümetin güvenlik önlemlerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini kaydetti. Özel, “Bu hükümetin elinde güvenlik güçleri var, bu bağlantıları ortaya çıkaracak olan da onlardır.” dedi.

İSO’ya Ziyaret

Özel, daha sonra İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile bir araya geldi. Özel, İSO’nun Türkiye ekonomisindeki önemli rolüne vurgu yaparak, birlikte kazanmak ve adil paylaşmak zorunda olduklarını ifade etti. Ayrıca, CHP’nin ekonomi takımının görüşlerini paylaşma fırsatı bulduğunu aktardı.

Güvenlik Önlemleri ve Medya İlgisi

Özel’in ziyaretleri sırasında, güvenlik önlemleri sıkı bir şekilde alındı. Ziyaretlerde Özel’e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, ve diğer CHP temsilcileri eşlik etti. Özel’in ziyaretleri süresince medyanın ilgisi yoğun oldu, birçok vatandaş desteklerini iletmek için yanına gelmek istedi.

Özel, tüm bu ziyaretlerin amacının Türkiye ekonomisine ve toplumuna katkıda bulunmak olduğunu bir kez daha vurgulayarak, ele alınan konularda bir araya gelmenin önemine dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), İstanbul Sanayi Odasını (İSO) ziyaret etti. Özgür Özel, ziyaretin ardından İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan (sağda) ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), İstanbul Sanayi Odasını (İSO) ziyaret etti. Özgür Özel, ziyaretin ardından İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan (sağda) ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.