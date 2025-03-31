CHP Genel Başkanı Özel'den Volkan Konak İçin Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özel'in Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için derin bir üzüntü ile taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acımız büyük. Müziğimizin güçlü seslerinden, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı değerli sanatçımız Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Son olarak Atatürkçü Düşünce Derneğinin ödül töreninde bir araya geldiğim, vefatına kadar 'Devrimciler korkmaz' diyerek, bu ülkeden yana duruşundan taviz vermeyen Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerinde bulundu.