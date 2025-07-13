CHP Genel Başkanı Özel, Tutdere'yi Ziyaret Etti

Özgür Özel, Abdurrahman Tutdere'yi Evinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilen ve Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'yi evinde ziyaret etti.

Adıyaman Temasları Sırasında Gerçekleşti

Adıyaman'a bazı temaslarda bulunmak amacıyla gelen Özel, CHP Adıyaman İl Teşkilatı yönetimiyle birlikte Tutdere'ye ziyarette bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen bu görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, Tutdere'yi iyi bulduğunu ifade etti.

Özel'den Eleştiri

Özel, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Bir şehrin belediye başkanının ayağının kelepçelenmesi, o şehirde sokağa çıkmasının yasaklanması ve belediyeye gitmesinin engellenmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Abdurrahman, tertemiz bir kardeşimiz. Her şey ortaya çıktı. Bütün Adıyaman ona kefil, biz de kefiliz ama ayağına kelepçe takılması tam bir akıl tutulması, olacak iş değildir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilen ve Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'yi (sağda) evinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilen ve Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'yi (sağda) evinde ziyaret etti.