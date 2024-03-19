CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Çay fiyatı en az 25 TL olmalı"

Özgür Özel, Rize'de Çay Üreticilerinin Yanında

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Doğu Karadeniz'deki ikinci durağı Rize oldu. Özel, Rize merkez ve ilçelerde partisinin belediye başkan adaylarına destek verdi ve halka hitap etti. Özel'in konuşmasında öne çıkan konulardan biri de çay fiyatları oldu.





"Çay Fiyatı En Az 25 Lira Olmalı"

Özgür Özel, konuşmasında çay üreticilerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, çay fiyatlarının belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Özel, "Çay üretiminde dünya lideri olan Türkiye'de yaş çay fiyatları adil bir seviyeye gelmeli. Bu yıl çay fiyatının en az 25 lira olarak belirlenmesi gerekiyor. ÇAYKUR'un ilan ettiği fiyatın altında çay almanın ciddi cezaları olmalı. Çay üreticisinin emeğini sömürenlere karşı caydırıcı önlemler alınmalıdır" şeklinde konuştu.

"ÇAYKUR İşçilerine Kadro Verilmeli"

Özgür Özel ayrıca, ÇAYKUR'un mevsimlik işçilere kadro vermesi gerektiğini belirterek, işçilerin taleplerine destek verdi. Özel, "ÇAYKUR işçileri 6 ay çalışıp 6 ay bekliyorlar. Bu durum adil değil. ÇAYKUR işçilerine kadro verilmeli ve 12 ay boyunca istikrarlı bir şekilde çalışmaları sağlanmalıdır" dedi.