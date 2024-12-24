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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Balıkesir Patlaması İçin Başsağlığı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:28
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Balıkesir Patlaması İçin Başsağlığı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden 12 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, yaralılara da acil şifalar diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada meydana gelen patlama içimizi yaktı. Yaşamını yitiren 12 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum," ifadelerini kullandı.

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