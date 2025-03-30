CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mahir Polat'ın Sağlık Durumu ve Yolsuzluk Soruşturması Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahir Polat'ın Sağlık Durumunu Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde düzenlediği basın toplantısında, tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Özel, Polat'ın yoğun bakımda olduğunu ve sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, "Ailesinin korkacağı bir şey yok ama cezaevine gelebilecek bir durumu da yok. Gerekli başvuruları ve çalışmaları yapıyoruz," ifadelerini kullandı.

Bayramda Cezaevlerinde Ziyaretler Düzenleyecek

Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Polat ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklluları ziyaret edeceğini belirtti. Bayram döneminde Silivri bölgesindeki dört farklı cezaevine ziyarette bulunacağını ifade eden Özel, "Yaklaşık 30 kişiye yakın bir bayramlaşma listemiz var," dedi.

Bayramlaşma Programından Çekildiklerini Duyurdu

Özel, geçmiş kırgınlıkları geride bırakmak adına bayramlaşma programlarından çekildiklerini dile getirdi. Bunun nedeninin, yaşananlar karşısında bir bayram atmosferi yaratmak istememeleri olduğunu vurguladı. Özel, "Bu bayram bütün bayramlaşmalardan çekildik, milletimizle ve cezaevlerindeki mağdur öğrencilerle bayramlaşıyoruz," şeklinde konuştu.

Tutuklamalara Karşı Tutuksuz Yargılanma Çağrısı

Özel, cezaevinde tutulan gençlerin hiçbir suçunun olmadığını savundu ve tutukluluğa itirazların kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. "Yasalara muhalefet edenlerin yapacağı en ağır cezanın bir gün yatarı yok," diyen Özel, adaletin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

CHP'nin Güçlü Bir Dönüş Yapacağı Mesajı

Özel, CHP'nin iktidara yönelimiyle ilgili, "Cumhuriyet Halk Partisi gümbür gümbür geliyor," diyerek, bu değişimin toplumsal etkilerini hissettirmek gerektiğini belirtti. Önümüzdeki seçimin kaçınılmaz bir sonucunun olacağını kaydeden Özel, destek verenlere seslenerek kararlılık göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Özel, "Mahir Bey'in tedavi şartları düşünüldüğünde stabildir ancak buraya getirilmesi yeni sağlık sorunlarına yol açabilir. Yakından takip ediyoruz," şeklinde açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları ziyaretinden önce Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.