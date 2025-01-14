CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a Destek Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rıza Akpolat için Beşiktaş'ta Konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek verdi. Özel, Akpolat'ın ilçenin iki dönemdir belediye başkanı olduğunu belirterek, "Evi bellidir, yeri bellidir, yurdu bellidir. Telefonu 24 saat açıktır. Arasalar elbette gelecek." ifadelerini kullandı.

Akpolat'ın Başarıları ve Memnuniyet Anketi

Özel, Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını hatırlatarak, Akpolat'ın 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 65 oy aldığını ve yapılan son anketlerde halkın hizmetlerinden %80'in üzerinde memnuniyet duyduğunu aktardı.

Özel'den Cevap

Özel, partilerinin hedef alındığını belirterek, "Ahmet Özer, Rıza Akpolat ve Ekrem İmamoğlu bu partinin öz evlatlarıdır. Yargı oyunlarıyla baş edebileceğini sananlar yanıltılıyor. Arkalarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ve halk var." dedi.

Demokrasinin Önemi

Belediye binası önünde toplanan partililere seslenen Özel, "Bugün burada, bu yağmurun altında, bu soğukta sahip çıktığınız Rıza Akpolat değil, onun şahsında kendi iradenize sahip çıkıyorsunuz. Demokrasiye sahip çıkıyorsunuz." şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu'ndan Destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Özel’in güçlenmesine destek vererek, "Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı yılmayacak." sözlerini sarf etti. İmamoğlu, muhalefetsiz bir Türkiye hedeflendiğini ancak CHP'nin yüz yıllık bir çınar olduğunu vurguladı.

Açıklamanın ardından Özel ve İmamoğlu, belediye binasına ziyarette bulunduktan sonra ayrıldılar. Partililerin belediye binası önündeki bekleyişleri devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan partililere hitap etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da (solda) alanda konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan partililere hitap etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da (solda) alanda konuşma yaptı.