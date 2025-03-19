CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Toplantı Maddesi İptal Edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapma maddesi iptal edildi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:20
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Toplantı Maddesi İptal Edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Toplantı Maddesi İptal Edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) gündeminde önemli bir değişiklik yaşandı. Partinin genel başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapma maddesinin iptal edildiğini duyurdu.

Bu gelişme, siyaset dünyasında merakla takip ediliyor. Özgür Özel'in bu toplantıdaki rolü, partinin geleceği açısından oldukça önemliydi fakat iptal edilen program ile birlikte gözler başka gelişmelere çevrilecek.

Detaylarla ilgili yeni bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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