CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Kent Lokantası ve Kitaplığı Açtı

Özgür Özel, İzmir'de Açılış Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Çiğli ilçesinde gerçekleştirilen kent lokantası ve kent kitaplığı açılışına katıldı. Balatçık Mahallesi'nde yapılan açılış töreninde, Çiğli Belediyesi Kent Lokantası ve Özge Polat Kent Kitaplığı dikkat çekti.

Özel'in Açılış Konuşması

Açılışta konuşan Özel, yerel seçimde belediye başkanı seçilen Onur Emrah Yıldız'ın görevi süresince önemli projelere imza attığını vurguladı. Ülke genelinde 110'uncu kent lokantasının açılışını yaptıklarını belirten Özel, kitaplığa verilen Özge Polat isminin önemine dikkati çekti.

Özel, Özge Polat'ın 7 Ekim 2024'te eski eşi tarafından silahla yaralandığını hatırlatarak, sağlığına kavuşmasını üzüntüyle anımsadı. Türkiye'deki kadın cinayetlerinin azalacağının ve kadın haklarının korunmasının önemine değinen Özel, iktidara geldiklerinde İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceklerini belirtti.

Sosyal Belediyecilik ve Ekonomi Eleştirileri

Özel, sosyal belediyecilik uygulamalarını yaygınlaştırma hedefinde olduklarını ifade ederek, anneleri sosyal hayatta ve iş hayatında tutmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek emekli maaş zammı ve asgari ücret oranlarına tepki gösterdi.

İktidara Tepki ve İşçilerden Slogan

Konuşmasının sonunda tören katılımcılarıyla birlikte iktidara tepki olarak "kırmızı kart" gösteren Özel, "81 ilde 973 ilçede bu iktidardan memnun olmayan herkesi kırmızı kart göstermeye davet ediyorum." diyerek, "Geçim yoksa seçim var. Kaçamayacaklar." ifadesini kullandı.

Törende, işten çıkarılan işçiler ise "Susma haykır, taşerona hayır" sloganları atarak dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte Özel'in konuşması sırasında, polis ve zabıta ekipleri işçileri sakinleştirmeye çalıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel de slogan atan grubun yanına giderek onlarla sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 4), İzmir'in Çiğli ilçesinde kent lokantası ve kent kitaplığının açılışını gerçekleştirdi. Balatçık Mahallesi'ndeki Çiğli Belediyesi Kent Lokantası ile Özge Polat Kent Kitaplığı'nın açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (sağ 4), Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan (solda), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (sol 3), Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız (sol 2), milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (ortada) ve davetliler katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 4), İzmir'in Çiğli ilçesinde kent lokantası ve kent kitaplığının açılışını gerçekleştirdi. Balatçık Mahallesi'ndeki Çiğli Belediyesi Kent Lokantası ile Özge Polat Kent Kitaplığı'nın açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (sağ 4), Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan (solda), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (sol 3), Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız (sol 2), milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (ortada) ve davetliler katıldı.