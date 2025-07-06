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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Murat Emir'i Hastanede Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düşerek yaralanan Murat Emir'i hastanede ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 22:04
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Murat Emir'i Hastanede Ziyaret Etti

Özgür Özel'den Geçmiş Olsun Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'da yaptığı konuşmanın ardından kürsüden inmesi esnasında düşerek yaralanan partisinin Grup Başkanvekili Murat Emir'e hastanede sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Murat Emir'in tedavisi, Ankara'daki bir hastanede devam ederken, Özel, buradaki ziyareti esnasında Emir'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özel'in ziyaretinin ardından, partisinin hayati konular üzerinde de durması bekleniyor. Emir'in sağlık durumu hakkında bilgi almak amacıyla yapılan bu ziyaret, partililer arasında moral kaynağı oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'daki konuşmasının ardından kürsüden indiği sırada düşerek...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'daki konuşmasının ardından kürsüden indiği sırada düşerek yaralanan partisinin Grup Başkanvekili Murat Emir'e tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'daki konuşmasının ardından kürsüden indiği sırada düşerek...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'daki konuşmasının ardından kürsüden indiği sırada düşerek yaralanan partisinin Grup Başkanvekili Murat Emir'e tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu.

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