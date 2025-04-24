CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SODEMBEK Toplantısına Başkanlık Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK) toplantısına başkanlık etti. Toplantı, parti genel merkezinde düzenlendi ve dikkat çeken bir katılım oldu.

Toplantıya Katılan Önemli İsimler

Özel'in başkanlık yaptığı SODEMBEK toplantısına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte birçok il ve ilçe belediye başkanı ile Parti Meclisi üyeleri katıldı.

Toplantıda, belediyelerin karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri ele alındı. SODEMBEK'in, sosyal demokrat belediyeciliğin güçlendirilmesine yönelik atılımları desteklemesi gerektiği vurgulandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK) toplantısına başkanlık etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK) toplantısına başkanlık etti.