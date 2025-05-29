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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİSK’i Ziyaret Etti: İşverenlerin Görüşlerine Önem Veriyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİSK ziyareti sonrası işverenlerle asgari ücret konusunda iş birliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 15:57
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİSK’i Ziyaret Etti: İşverenlerin Görüşlerine Önem Veriyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, Şişli’de bulunan TİSK binasında TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına bilgi veren Özel, işverenlerin de görüşlerinin alınmasının önemine dikkat çekti.

Görüşme sırasında Akkol’un, işçi sağlığı, iş kazalarının önlenmesi ve çeşitli projeleri hakkında detaylı bilgiler sunduğunu aktaran Özel, "Biz ziyaretimizin sebebi olan asgari ücret ve temmuz ayında beklenen ara zam noktasındaki çalışmalarımızı dile getirdik. DİSK, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ'i dinlemenin yanı sıra, işverenlerin de görüşlerini dinlemek son derece kıymetli çabamızdır" ifadelerini kullandı.

Özel, gazetecilerin asgari ücretle ilgili sorularını yanıtlarken, "Bu birinci tur görüşmemiz, işverenler için güvence altına alacak bir model geliştireceğiz ve bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Şu anda asgari ücret konusunda kesin cevaplar vermek için erken" şeklinde konuştu.

Özel, Diyarbakır’da yaşanan gözaltılara ilişkin soruya ise, "Bu durum demokratik bir olgunluk meselesidir. Suçsuzluk karinesi gereği, gözaltında özgürlük talep etmek en meşru bir haktır" yanıtını verdi. Ziyarette CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Özel’e eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) ziyaret etti....

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) ziyaret etti....

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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