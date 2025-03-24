CHP Kurultayı'nda Oy İddiaları: Batman Delegesi Tanıklık Etti

CHP Kurultayı'nda Soruşturma Derinleşiyor

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'na yönelik 'oy karşılığı para dağıtıldığı' iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Batman delegesi Yılmaz Özkanat tanık sıfatıyla ifade verdi.

Özkanat'ın İddiaları

Özkanat, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, kurultay öncesinde Batman il teşkilatından 10 kişi ile birlikte Ankara'ya geldiklerini belirtti. Kurultaydan bir gün önce Hüseyin Yaşar tarafından otelde toplantıya çağrıldıklarını, kendilerine Özgür Özel'e oy vermeleri karşılığında çeşitli görevlerin verileceğinin söylendiğini aktardı.

Özkanat ayrıca, "Bana açıkça Özgür Özel'e oy vermem karşılığında kendisinin CHP Parti Meclis Üyesi olacağını söyledi. Bunun yanında çocuklarımı CHP'li belediyelerde işe alacağını belirtti," dedi.

Direniş ve Sonuçları

Özkanat, teklife karşı çıkması üzerine Yaşar ile iletişiminin kesildiğini ifade etti. Diğer delegelerin ise baskılar sonucu Özel lehine oy kullandıklarını vurguladı. Ayrıca, kurultay sonrası Yaşar'ın parti yönetiminde önemli pozisyonlara atandığını dile getirdi.

Kendi İradesini Savunan Bir Üye

Özkanat, Kılıçdaroğlu'na oy verdiği için partiden ihraç edildiğini ve bu ihraç kararının haksız olduğunu ileri sürdü. Bu konuda Kılıçdaroğlu'nun basında bu konuyla ilgili yorum yaptığını belirten Özkanat, yaşananları şunlarla özetledi:

"Tek suçum, kurultayda kendi özgür irademle oy kullanmaktı. Bu nedenle haksız yere ihraç edildim. Ayrıca, Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ne kurultayın iptali için dava açtım."

Özkanat, partideki usulsüzlüklerin ve şaibelerin üzerine gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, kurultayın iptal edilmesini talep etti.