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CHP’li Atalar: Turizm Sektörü Kan Kaybediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Atalar, turizmdeki strateji eksikliklerini eleştirerek sektörün zorlu sürecine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 15:45
CHP’li Atalar: Turizm Sektörü Kan Kaybediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Atalar, Turizmdeki Sorunları Gündeme Getirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılından itibaren paylaştığı verilerin ilk bakışta umut verici göründüğünü belirtti. Ancak sahada yaşananların, bu verilerin gerisinde kaldığını vurguladı.

Umutsuz Gerçeklerle Yüzleşmek

Atalar, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl için rekor turist ve gelir hedeflendiğini açıkladı. Ancak sezonun ilk ayı itibarıyla sahadan yükselen sesler bu hedefin gerçek dışı olduğunu işaret ediyor” dedi.

Atalar, otel rezervasyonlarının beklentilerin çok altında kaldığını ve işletmelerin artan maliyetler ile baskılanan döviz kuru nedeniyle kar edemediklerini ifade etti. “Bu tablo, sadece sektör profesyonellerini değil, ekonomik kriz nedeniyle tatil yapma hakkı elinden alınan milyonlarca yurttaşı da doğrudan etkiliyor” diye ekledi.

Yeni Bir Vizyona İhtiyaç Var

Atalar, turizmde sosyal adalet, ekonomik sürdürülebilirlik ve çevresel duyarlılığı esas alan yepyeni bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu belirtti. CHP olarak bu vizyonun savunucusu olduklarını vurguladı.

CHP'nin önerdiği bu yeni yaklaşım, sektörde yaşanan sorunların üstesinden gelinmesi ve ülke ekonomisinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, parti genel merkezinde basın toplantısı...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, parti genel merkezinde basın toplantısı...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

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