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CHP'li Başarır İzmir Körfezi Sorunlarını Eleştirdi

Ali Mahir Başarır, İzmir Körfezi'ndeki koku ve balık ölümlerini gündeme getirdi, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 16:17
CHP'li Başarır İzmir Körfezi Sorunlarını Eleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Başarır İzmir'de Açıklamalarda Bulundu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir'de düzenlediği basın toplantısında kent gündemini değerlendirdi. Özellikle İzmir Körfezi'ndeki koku ve balık ölümleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uzun Süredir Biriken Bir Sorun

Başarır, "İzmir Körfezi'nde yaşanan koku ve balık ölümleri, uzun yıllardır biriken bir sorun. Bakanlıkların bu durumu ötelediği maalesef gözlemleniyor. Geçmişte bu konuda yapılan ihmalleri de göz ardı edemeyiz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Ekonomik Durumu Üzerine Eleştiriler

Partisinin İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Başarır, görüşmelerinin ardından hükümetin ekonomi politikalarını da eleştirdi. Türkiye'nin mevcut yönetim anlayışının sorgulanması gerektiğini belirtti ve seçim çağrısı yaptı.

HÜDA PAR ve MHP'ye Yönelik Açıklamalar

Başarır, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasa konusundaki ifadeleri üzerinden MHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. "HÜDA PAR'ın ve teröre bulaşmış partilerin, Türk bayrağına ve İstiklal Marşı'na karşı olan bakış açısının ülkemiz için tehlikeli olduğunu düşünüyorum" dedi.

İzmir'in Geleceği İçin Umut Vadediyor

İzmir Körfezi'nin temizlenmesi gerektiğini vurgulayan CHP'li başkan, "Bakanlık ve belediyelerin işbirliğiyle bu sorunlar giderilmelidir. İzmir halkı bu sorunları hak etmiyor ve bu konuda adım atılmalıdır. İzmir Körfezi, geçmişte olduğu gibi temiz ve kokusuz olmalıdır." diyerek umudunu dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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