CHP'li Gezmiş: Giresun'da Madencilik Faaliyetleri Durmalı

Giresun'da Madencilik Faaliyetlerine Sınırlama Çağrısı

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun'daki madencilik faaliyetlerinin çevresel tehditlerine dikkat çekerek, belirli bölgelerin madencilik faaliyetlerine tamamen kapatılması gerektiğini ifade etti.

Bölgenin Doğasına Dikkat!

Gezmiş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Giresun'un yüzölçümünün %85'inin özellikle kurşun, bakır, çinko, altın ve gümüş madenleri için ruhsatlandırıldığını belirtti. Bu yüksek oranın, ildeki tarım alanları, su havzaları, orman ve yaylalar için büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Kimyasallar Su Kaynaklarını Tehdit Ediyor

Maden ruhsatları tahsis edilen alanlarda, orman alanlarının %90'ının, tarım alanlarının %85'inin, meraların %99'unun ve iskan alanlarının %84'ünün bulunduğunu aktaran Gezmiş, madencilik faaliyetleri nedeniyle çevre sorunlarının bölge halkını endişelendirdiğini dile getirdi.

Doğa Koruma İçin Yasal Düzenlemeler Gerekiyor

Gezmiş, Çatalağaç Köyü'ndeki madencilik faaliyetlerinin doğaya zarar verdiğine ve açığa çıkan kimyasal maddelerin içme suyu kaynaklarını tehdit ettiğine dikkat çekti. "Maden Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle belirli bölgelerin madencilik faaliyetlerine tamamen kapalı hale getirilmesi sağlanmalıdır" diyen Gezmiş, önemli doğal alanların, su havzalarının ve tarım arazilerinin korunması gerektiğini belirtti.

Gelecek İçin Mücadele

Giresun'un eşsiz doğasının, halkın başlıca geçim kaynakları olan fındık ve çayın korunması için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin daha şeffaf ve kapsamlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Son olarak, Giresun'un üstünün, altından daha değerli olduğunu vurgulayan Gezmiş, doğanın katledilmesine ve insan sağlığının tehdit edilmesine karşı birlikte mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.