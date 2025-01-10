CHP'li Milletvekilleri Tunceli'de Depreme Hazırlık Çalışmalarını İnceledi

CHP'li 21 milletvekilinden oluşan bir çalışma grubu, Tunceli'de depreme yönelik önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Çalışma grubunun başkanlığını yürüten Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ilk olarak Tunceli'nin Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu ile makamında bir araya geldi.

Grup, ardından Tunceli Cemevi ve CHP İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından, Hüseyin Güntaş Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir toplantı düzenledi.

Toplantıda bir konuşma yapan Milletvekili Erol, "depremle dirençli bir kent yaratmak" için çalıştıklarını vurguladı. Tunceli’ye her zaman sahip çıkacaklarını belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

"Hem modern yaşanabilir bir şehircilik anlayışını planlayacağız hem de can güvenliğini sağlayacak ve insanlarımızın mülkiyet hakkını koruyan bir çabanın içerisinde olacağız."

Erol, toplantıda ayrıca, kamu yatırımlarının fırsatçılığa dönüştürülmek istenebileceğini ve ideolojik söylemlerle provoke edilebileceğini belirterek, toplumsal hazırlığın önemine dikkat çekti. "Deprem olur, hazırlıksız yakalanırsak toplum olarak bunun bedelini çok ağır öderiz. Bu şehre sahip çıkmayı kendimize onur, namus kavramı olarak görüyoruz ve sahip çıkmaya devam edeceğiz," dedi.

Toplantı, depreme yönelik sunumların yapılmasıyla sona erdi.

CHP'li 21 milletvekilinden oluşan çalışma grubu, Tunceli'de depreme ilişkin konularla ilgili çeşitli temaslarda bulundu. Çalışma grubu, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Hüseyin Güntaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Programda, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol konuşma yaptı.

CHP'li 21 milletvekilinden oluşan çalışma grubu, Tunceli'de depreme ilişkin konularla ilgili çeşitli temaslarda bulundu. Çalışma grubu, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Hüseyin Güntaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Programda, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol konuşma yaptı.