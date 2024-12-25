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CHP'li Öztürkmen: Antep Savunması Milli Mücadelenin Abidesidir

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutladı ve Antep savunmasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:59
CHP'li Öztürkmen: Antep Savunması Milli Mücadelenin Abidesidir

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, bugünün Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı olduğunu belirtti. Öztürkmen, "Antep savunması, milli mücadelenin önemli bir abidesidir. Dünyada eşi benzeri görülmemiştir" dedi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 25 Aralık tarihinin nice kahramanın destan yazdığı bir gün olduğunu vurgulayan Öztürkmen, Antep'in 15 Ocak 1919 tarihinde İngilizler tarafından işgal edildiğini ve Ekim ayında Fransızların Antep'e girdiğini hatırlattı. Hazırlıkların Kasım ayında başladığını belirtti.

O dönemde, Fransız askerlerinin saldırısından annesini korumaya çalışırken şehit düşen 10 yaşındaki Mehmet Kamil ile, köyleri dolaşarak işgale karşı direnişi örgütleyen ve çatışmalarda arkadaşlarının şehit olmasıyla tek başına Fransız işgal birliklerine direnirken şehit düşen Şahin Bey gibi kahramanların hikayelerine dikkat çekti.

Öztürkmen, Antep savunmasında en önemli noktalardan birinin mücadeleyi fakir Türk köylüsünün gerçekleştirmesi olduğunu ifade etti. Çınarlı mevzileri'nin topraksız ve yoksul köylülerin direnciyle geçilemediğini söyledi.

Neredeyse 10 ay süren çatışmalarda 6 bin 317 vatan evladının şehit verildiğini anımsatan Öztürkmen, bu fedakarlıklara karşı TBMM'nin Antep'e 1921 yılında "Gazi" unvanı verdiğini belirtti.

Öztürkmen, "Antep savunması, milli mücadelenin önemli bir abidesidir. Dünyada eşi benzeri görülmemiştir. Welt warı ve Stalingrad gibi tarihi şehir savunmalarında iki devletin modern orduları karşı karşıya gelmiştir. Ancak Antep'te, modern orduya karşı yokluğun kıskacında sıkışan halk, topyekün seferber olmuş, canını siper etmiş, kanını akıtmış ve hürriyetin istikbalinde bağımsızlığını aramıştır. Bu nedenle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bu tek Türk şehri, hiçbir yerden maddi yardım görmeksizin kendi kahramanlığıyla kendini kurtardı ve Gazi unvanını hakkıyla, layıkıyla kazandı" sözlerine mazhar olmuştur" dedi.

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