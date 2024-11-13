CHP'li Öztürkmen'den Mülakatlara İtiraz: 'Kamuda Mülakatlar Kaldırılmalı!'

CHP'li Öztürkmen, Mülakatların Kaldırılmasını Talep Etti

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, kamuda mülakatların kaldırılması gerektiğini vurguladı. Öztürkmen, iktidarın bu konuda önceki vaatlerine atıfta bulunarak, mülakatların hala devam ettiğini ifade etti.

KPSS Yüksek Puan Alan Adaylar Mülakatta Eleniyor

Öztürkmen, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile yüksek puan alan birçok adayın mülakatta başarısız olduğunu belirtti. Bu bağlamda, son örnek olarak Samsun'un Asarcık ilçesinde yaşanan bir olayı ele aldı. Doğuş Can Kavaklı isimli bir gencin, Asarcık Kaymakamlığı mülakatında en yüksek puanı almasına rağmen elenmesi dikkat çekti.

Öztürkmen, bu olayı trajik bir sonla sonuçlandığını hatırlatarak, Kavaklı'nın hayatına son vermesinin ardından, bu tür durumların ciddiyetinin farkedilmesi gerektiğini ifade etti. "Cumhuriyet savcılarınca konunun soruşturulmasını talep ediyoruz" diyen Öztürkmen, kamuda mülakatların son bulmasını savundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.