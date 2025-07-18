CHP'li Tahtasız, Enerji ve Maden Düzenlemelerini Sert Bir Dille Eleştirdi

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni sert bir dille eleştirdi.

TBMM'de düzenlenen basın toplantısında, Meclis'in 9 gün boyunca bu teklif üzerinde kanunlaştırma çalışmaları yapacağını belirten Tahtasız, Türkiye genelinde maden ruhsatı sayısındaki artışa dikkat çekti. Tahtasız, “2002 yılına kadar 1186 maden ruhsatı verildi. AKP iktidarının son 15 yılında ise bu sayı 386 bine ulaştı. Ayrıca, son 10 yılda 109 bin 884 hektar orman madencilik faaliyetine açıldı.” dedi.

Özellikle Çorum Sungurlu Karakaya köyünde planlanan taş ocağına değinen Tahtasız, “Tabii taş lazımdır ama köyün içinden bu olmaz. Bu köyde maden ocağı açılmasına karşıyız. Onun yerine araştırma yapılmalı, köyümüze, insanımıza, doğamıza zarar vermeyecek şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu taş ocağını açmalıdır.” ifadesini kullandı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TBMM'de enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile alakalı basın toplantısı düzenledi.