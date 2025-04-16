CHP'li Zeybek: Ekrem İmamoğlu'nun Özgürlüğü İçin Meydanlardan Geri Durmayacağız

CHP'li Gökan Zeybek, Ordu'da Etkileyici Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü için mücadele edeceklerini vurguladı. "Sandık milletin önüne gelene kadar, Sayın Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana kadar meydanlardan bir gün olsun geri durmayacağız," dedi.

Yerel Seçim Başarıları

Zeybek, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepeyle birlikte katıldığı Kent Lokantası'nın açılışında, CHP'nin yerel seçimlerdeki başarılarına dikkat çekti. "Bugün bir yerel seçim olsa, 650'den fazla belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi kazanıyor. Türkiye'nin yüzde 65'ini yöneten CHP'li belediyelerin yönettikleri toplam nüfus yüzde 80'e ulaşıyor," şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nun Tutuklanması ve Kampanya

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına yönelik Zeybek, "15,5 milyon insanımızın verdiği oyla 23 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu'nu tutukladılar. Hala Silivri Cezaevi'nde belediye başkanlarımızla birlikte," dedi. Zeybek ayrıca, bu durumu değiştirmek için büyük bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

Erken Seçim İçin İmzalar Toplanıyor

Zeybek, erken seçim için en az 28 milyon imza toplama hedefinde olduklarını belirtti ve katılımcılara imzalarını atmalarını önerdi. "Biz 28 milyon imzaya ulaştığımızda bu ülkeyi erken seçime götüreceğiz," dedi.

Atatürk'ün Partisine Sahip Çıkacağız

Zeybek, konuşmasında, "Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine kayyum atamaya çalışanın alnını karışlarız," ifadelerine yer verdi. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in halkla buluşmak için yurt genelinde programlar düzenlediğini vurguladı.

Açılışta ayrıca CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP İl Başkanı Bülent Akpınar, CHP Altınordu İlçe Başkanı Bulut Gürsoy ve çeşitli ilçe belediye başkanlarıyla beraber birçok vatandaş da yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Altınordu ilçesindeki Kent Lokantası'nın açılışına katıldı. Zeybek, burada konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Altınordu ilçesindeki Kent Lokantası'nın açılışına katıldı. Zeybek, burada konuşma yaptı.