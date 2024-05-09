CHP lideri Özgür Özel: “Belediyeleri eşe dosta iş sağlamak için kazanmadık”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nda, belediyelerdeki atamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. CHPli belediyeler için “üst atamalarda kendi yakınlarını seçiyorlar” eleştirilerine yanıt veren Özgür Özel, “Biz bu belediyeleri çocuğa, eşe, dosta iş sağlamak veya ihale verip rant aktarmak için kazanmadık. O çocukların geleceğini kurtarmak için bu belediyeleri kazandık. Kayırmacılık değil iyi hizmet yaparsak, önümüzdeki seçimleri kazanacağız” ifadelerini kullandı.

“Bizim hata yapma lüksümüz yok”

Konuyla ilgili olarak Özgür Özel, “Bizim hata yapma gibi bir lüksümüz yok. Çok önemli bir sınavdayız. Bütün gözler bizim üzerimizde. Okyanusu geçip derede boğulmaya niyetimiz yok. Dikkat edeceğiz ve doğru davranacağız. Biz örnek olacağız. Onlar gri bir kağıt gibiydi, kir göstermiyordu. Ama biz bembeyaz, tertemiz bir partiyiz. Kurşun kalem değse kir gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

“Hatalı atamaları tek tek geri aldırıyorum”

Yakınlarında belediyeye atanması ile ilgili olarak ise Özel, “Açık söylemek gerekirse, ufak tefek atama hataları oluyor. Ancak ben hepsini tek tek geri aldırtıyorum. Balıkesir’de, Adana’da geri aldırdım. Doğru davranıp örnek olacağız ve başaracağız” dedi.

Özel, son olarak Afyon’daki emeklileri, 26 Mayıs’ta Ankara Tandoğan’da yapılacak olan Büyük Emekli Mitingine davet etti.