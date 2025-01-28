CHP Lideri Özgür Özel, Bolu Yangını ile İlgili Sıkı Açıklamalar Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yangının ortaya çıkmasına dair eleştirilerini dile getiren Özel, Bolu Belediyesi'nin bir ay önce 9 kriterden 8'ini tutturmayan Grand Kartal Otel'e uygunluk belgesi vermediğini belirtti. Özel, mevcut durumun suçlu olarak gösterilmek istenmesiyle ilgili de eleştirilerde bulundu.

Toplantıya, yangında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlandı. Özel, Bolu'ya gitmesinin ardından yangında 78 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti ve "Yetkililer açıklasın, spekülasyon olmasın" dedi.

Yangının dördüncü kattan çıktığını ve bilirkişi heyetinin otelin güvenlik kayıtlarını incelediğini ifade eden Özel, raporun hazırlanmasında yaşanan baskılara dikkat çekti. Özel, "Bizi Bolu Belediyesinin sorumlu olarak gösterilmek istendiği bir senaryonun içine çekiyorlar," dedi.

Yangınla ilgili raporun milletin malı olduğunu vurgulayan Özel, raporun içerik değişikliği için baskı gördüğünü belirtti ve "Bunun altından kimse kalkamaz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı telefon görüşmelerini ve yaşanan baskıları aktardı.

Özgür Özel, yangınla ilgili sorumluların cezalandırılmasını istedi ve bu konunun üstünün örtülmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt vererek, "Halen daha neyi bekliyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Son olarak, CHP'nin yerel seçimlerdeki başarısına dikkat çeken Özel, partilerinin iktidar hedefinin halka hizmet etmek olduğunu söyledi. Bu yangın felaketinin ardından yapılan açıklamalarla sorumluların hesap vermesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.