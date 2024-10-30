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CHP, Milli Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Düzenledi

CHP, öğretmen atamalarındaki mülakat sürecine dikkat çekmek için Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 00:17
CHP, Milli Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Düzenledi

CHP'den Mülakat Sürecine Dikkat Çekme Eylemi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), öğretmen atamalarındaki mülakat sürecine yönelik eleştirilerini dile getirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde oturma eylemi başlattı. Eylem, sabaha kadar devam edecektir.

Katılımcılar ve Talepler

Oturma eylemine CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partinin bazı milletvekilleri, üyeleri ve çeşitli sendika temsilcileri katıldı. Katılımcılar, "Mülakata Hayır" ve "Mülakat değil Liyakat" yazılı dövizler taşıyarak protestolarını ilettiler.

Bakanlıkla İlgili Eleştiriler

Özçağdaş, eylemin saat 22.00'de başlamasının sebebinin, mülakat sonuçlarının o saatte açıklanması olduğunu vurgulayarak, seçim öncesi verilen mülakatları kaldırma vaadinin yerine getirilmediğini belirtti. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamalara atıfta bulunarak şunları ifade etti:

"Kameralar kuracaklarmış, öğretmenlere kodlar vereceklermiş, hiç kimse kimsenin kim olduğunu bilmeyecekmiş. Görüşmeler kayıt altına alınacak ve sorular kurayla çekilecekmiş. Ancak bunların hiçbiri gerçekleşmedi ve mülakatlar hakkaniyetli bir şekilde yapılamadı."

Suç Duyurusu Hazırlığı

Oturma eyleminin ardından, Özçağdaş, sabah saatlerinde Ankara Adliyesine giderek Milli Eğitim Bakanı hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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CHP, Milli Eğitim Bakanlığı Önünde Eylem Düzenledi

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