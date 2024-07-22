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CHP MYK Toplantısı: Gündem ve Beklentiler

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında önemli konuları ele almak için toplandı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 13:37
CHP MYK Toplantısı: Gündem ve Beklentiler

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, parti genel merkezinde saat 13.25'te başladı.

Gündemdeki Konular

Toplantıda, MYK'nın gündeminde birçok kritik konu yer aldı:

  • Suriye'nin Başkenti Şam’a yapılması planlanan ziyaret
  • 1-3 Ağustos tarihleri arasında Burdur'da düzenlenecek il başkanları toplantısı
  • Eylül ayında gerçekleştirilecek tüzük kurultayı hazırlıkları
  • Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi
  • 9. Yargı Paketi
  • Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi
  • Emekli ve memur aylıkları ile asgari ücret
  • Dış politika konuları

Parti kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, bu önemli konuların detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

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