CHP MYK Toplantısı: Gündem ve Beklentiler

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplandı
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, parti genel merkezinde saat 13.25'te başladı.
Gündemdeki Konular
Toplantıda, MYK'nın gündeminde birçok kritik konu yer aldı:
- Suriye'nin Başkenti Şam’a yapılması planlanan ziyaret
- 1-3 Ağustos tarihleri arasında Burdur'da düzenlenecek il başkanları toplantısı
- Eylül ayında gerçekleştirilecek tüzük kurultayı hazırlıkları
- Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi
- 9. Yargı Paketi
- Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi
- Emekli ve memur aylıkları ile asgari ücret
- Dış politika konuları
Parti kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, bu önemli konuların detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor.