CHP Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay istifa etti

CHP'de deprem sürüyor. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay görevinden partiden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akay'ın açıklamasında parti içi kamusal kaynak yağmalama ifadeleri dikkat çekti.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) son günlerde yaşanan aday belirleme krizine bir yenisi daha eklendi. CHP'nin başarılı belediye başkanlarından biri olan ve 55 yıldır partide görev yapan Akif Kemal Akay, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partinin ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştığını, kendisine tahammül edemeyen yöneticilerin ahlak dışı yollarla partiyi gasp ettiğini iddia etti. Akif Kemal Akay, siyasete ve halkına hizmet etmeye devam edeceğini de belirtti.



