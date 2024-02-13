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CHP Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay istifa etti

CHP'de peş peşe istifa haberleri geliyor. Günün yeni istifa haberi ise Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'dan geldi. Akay sosyal medya hesabından istifasını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 14:38
CHP Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay istifa etti

CHP'de deprem sürüyor. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay görevinden partiden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akay'ın açıklamasında parti içi kamusal kaynak yağmalama ifadeleri dikkat çekti.

MİLLETE HİZMETE DEVAM

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) son günlerde yaşanan aday belirleme krizine bir yenisi daha eklendi. CHP'nin başarılı belediye başkanlarından biri olan ve 55 yıldır partide görev yapan Akif Kemal Akay, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partinin ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştığını, kendisine tahammül edemeyen yöneticilerin ahlak dışı yollarla partiyi gasp ettiğini iddia etti. Akif Kemal Akay, siyasete ve halkına hizmet etmeye devam edeceğini de belirtti.

akif kemal akay

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